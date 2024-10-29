快訊

康芮將在台東登陸 吳德榮：「大眼颱」破壞性暴風 全台嚴加戒備

清晨5:30海陸警齊發 康芮增強暴風圈近正圓 台東、恆春半島嚴加戒備

康芮將登陸 粉專：明天全台放颱風假機率最高 周五要視1情形

宏碁人工智慧平台報捷

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁（2353）集團衝刺AI業務，旗下安圖斯科技（Altos）推出全新版本的Altos aiWorks 4.1人工智慧運算平台，滿足大規模AI訓練需求。該平台已導入成功大學並打入東南亞市場，隨安圖斯持續擴大全球教育機構及企業的AI開發和研究市場，有望為宏碁AI業務添新動能。

Altos aiWorks 4.1新增支援AMD ROCm擴展GPU選項，提供多項先進技術，致力於簡化開發流程，提升系統安全控管並顯著提升系統使用效能及效率，可滿足大規模AI訓練需求。

安圖斯總經理李占傑表示，該平台不僅整合更多元的硬體AI加速器，還透過Harbor容器管理技術，實現更靈活的運算資源管理，幫助開發人員在基礎架構和應用開發上加速前進，提升資源效益並降低成本。

安圖斯Altos aiWorks為兼具彈性及高效能的AI解決方案，可提供高擴展性的集成運算管理平台，陸續導入至校園及公部門中，助力AI人才培育。

安圖斯舉例，成功大學透過Altos aiWorks建立AI運算平台執行「精準運動科學研究專案」，靈活調配GPU資源進行高速即時運算，並支援人與球的追蹤、3D重現等功能，提升選手訓練成效。

AI 宏碁

延伸閱讀

支持台電各項能源開發計畫 卓榮泰：2030年絕不會缺電

全球創投減少26% KPMG 報告揭日本逆勢成亞太區黑馬

宏碁智新拚11月登興櫃

成功湖相隔15年清淤！成功大學學生穿青蛙裝 助撈湖底魚龜

相關新聞

國巨Q3犀利 賺逾一股本 法人估全年EPS超過40元

被動元件大廠國巨昨（29）日公布上季毛利率、營益率「雙率雙升」，單季大賺56.49億元，衝上近八季高點，每股純益11.0...

台表科前三季EPS 7.53元 菱光EPS 2.66元

PCBA／SMT廠商台表科昨（29）日公告第3季財報，單季每股純益為2.26元，累計前三季獲利年增約二成，每股純益為7....

英業達墨廠將蓋變電站

代工大廠英業達（2356）昨（29）日公告，董事會通過將投入3.92億墨西哥披索（約新台幣6.27億元），在墨西哥廠建設...

關注聯發科法說 提五問

聯發科（2454）今（30）日將舉行法說，市場高度關注。摩根士丹利（大摩）證券出具最新報告提出「五大問題」，成為矚目焦點...

旺宏：客戶庫存去化完畢

記憶體廠旺宏（2337）昨（29）日召開法說會，董事長吳敏求表示，從客戶端觀察來看，庫存已慢慢去化完畢，對旺宏來說是正面...

致伸前三季每股純益4.58元 毛利率看俏

致伸（4915）昨（29）日召開法說會，公布第3季稅後純益7.73億元，攀上八季來高點，季增6.3%，年增4.3%，每股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。