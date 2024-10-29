宏碁人工智慧平台報捷

宏碁（2353）集團衝刺AI業務，旗下安圖斯科技（Altos）推出全新版本的Altos aiWorks 4.1人工智慧運算平台，滿足大規模AI訓練需求。該平台已導入成功大學並打入東南亞市場，隨安圖斯持續擴大全球教育機構及企業的AI開發和研究市場，有望為宏碁AI業務添新動能。

Altos aiWorks 4.1新增支援AMD ROCm擴展GPU選項，提供多項先進技術，致力於簡化開發流程，提升系統安全控管並顯著提升系統使用效能及效率，可滿足大規模AI訓練需求。

安圖斯總經理李占傑表示，該平台不僅整合更多元的硬體AI加速器，還透過Harbor容器管理技術，實現更靈活的運算資源管理，幫助開發人員在基礎架構和應用開發上加速前進，提升資源效益並降低成本。

安圖斯Altos aiWorks為兼具彈性及高效能的AI解決方案，可提供高擴展性的集成運算管理平台，陸續導入至校園及公部門中，助力AI人才培育。

安圖斯舉例，成功大學透過Altos aiWorks建立AI運算平台執行「精準運動科學研究專案」，靈活調配GPU資源進行高速即時運算，並支援人與球的追蹤、3D重現等功能，提升選手訓練成效。