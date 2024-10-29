快訊

康芮將在台東登陸 吳德榮：「大眼颱」破壞性暴風 全台嚴加戒備

清晨5:30海陸警齊發 康芮增強暴風圈近正圓 台東、恆春半島嚴加戒備

康芮將登陸 粉專：明天全台放颱風假機率最高 周五要視1情形

安碁資訊前三季EPS 7.32元 逐季向上

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁集團旗下資安廠安碁資訊（6690）昨（29）日公布今年第3季稅後純益0.6億元，季增7.14%、年增18.19%，創單季新高，營益率14.87%亦登頂，每股純益2.75元。展望後市，法人預估，安碁資訊今年營收、獲利皆有望登頂。

安碁資訊第3季營收5.61億元，季增5.85%、年增18.35%；毛利率42.1%，季增1.77個百分點、年增2.5個百分點，為歷史次高，營益率14.87%，季增1.46個百分點、年增1.19個百分點，為上櫃來單季新高。

累計今年前三季營收15.43億元、年增16.63%，毛利率41%、營益率13.67%，皆優於去年同期；前三季稅後純益1.61億元、年增19.26%，每股純益7.32元。

安碁資訊亦代子公司宏碁雲架構公告，董事會決議辦理現金增資發行新股，全案發行總金額達7億元。安碁資訊表示，增資主要是充實營運資金。

安碁資訊下半年除原有簽約專案外，看好政府資安法規的實施要求，上市櫃企業、電商網購及中小企業在資安投資大幅成長。另外，因應企業上雲面臨的安全威脅，安碁資訊陸續與三大雲端業者洽談雲端安全防護合作，提供專屬客製的資安防護韌性服務與資安檢測服務。

安碁資訊總經理吳乙南先前指出，今年營運有望逐季成長，全年營收維持年增雙位數百分比目標。

營收 資安

延伸閱讀

資安概念股 掀比價效應

宏碁智新拚11月登興櫃

資安即國安 賴總統：持續提升資安產業發展

5G專網應用推動資安防護 數產署邀各國專家分享經驗

相關新聞

精測第3季單季賺贏上半年

半導體測試介面大廠精測（6510）昨（29）日第3季財報出爐，毛利率衝上53％、創七季以來新高，單季獲利季增59.3％至...

中光電本季展望保守

背光模組廠中光電（5371）昨（29）日舉行法說會，總經理林惠姿表示，第3季傳統旺季表現不如預期，本季邁入淡季，客戶普遍...

世禾9月每股純益0.52元 虎門0.51元

世禾（3551）因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，昨（29）日應主管機關要求，公布自結9月稅後純益2,900萬...

綠界9月每股賺0.21元 環科-0.17元

第三方支付大廠綠界科技*（6763）近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（29）日應主管機關要求，公告自結9月稅後純益3,8...

安碁資訊前三季EPS 7.32元 逐季向上

宏碁集團旗下資安廠安碁資訊（6690）昨（29）日公布今年第3季稅後純益0.6億元，季增7.14%、年增18.19%，創...

德微衝刺AI 火力全開

二極體廠德微（3675）大搶AI商機，在智慧眼鏡、耳機、AI PC等AI終端裝置應用火力全開，董事長張恩傑昨（29）日指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。