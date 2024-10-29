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威盛前三季EPS 0.87元 超越去年全年

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
威盛EPS
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威盛（2388）昨（29）日召開法說會，公布第3季獲利季增幅度超過三倍，單季每股純益為0.59元；累計今年前三季每股純益0.87元，已超越去年全年水準。

針對近期市場上與華為相關的傳聞，威盛澄清，華為不是威盛直接或間接客戶，其接案與出貨都合法合規，10月出貨與客戶下單也都正常。

威盛第3季合併營收為52.93億元，創單季歷史新高，季增79％、年增63％，主要是由旗下特殊應用IC（ASIC）設計服務子公司威宏所驅動。第3季歸屬母公司業主淨利2.95億元，季增3.4倍、年增2.21倍，每股純益0.59元，是今年單季高點。

威盛累計前三季合併營收104.14億元，年增23.4％，毛利率為27％，與去年同期相當，歸屬母公司業主淨利為4.36億元，年增2.96倍，每股純益0.87元。

展望未來，威盛表示，今年前三季營收呈現季季高，且累計前三季營收已達去年全年營收的82％，希望朝全年營收季季高的方向努力。在獲利方面，累計前三季每股純益已超過去年全年的0.82元，算是轉型看到曙光，已有一些成績。

威盛第3季營收結構中，威宏的業績比重達66％，CPU事業部貢獻17％，威鋒所占比重為8％，智能事業部貢獻7％。以前三季業績來看，威宏貢獻占威盛業績占比一半，另外CPU事業部貢獻21％。

目前威盛的合約負債明顯增加，公司指出，這是預收貨款所致，估計未來幾季將會轉為營收，這也與其業績逐季走高的趨勢吻合，其中威宏貢獻頗多，而威宏的訂單狀況會延續到本季與明年。

至於晶片出口管制議題，威盛強調，公司會合法合規進行內控，其晶圓代工供應商主要是台積電，也有很強的內控。華為過去曾是威鋒的PC應用產品客戶，但2020年後就已不再是，該公司接案與出貨都合法合規，且10月出貨與客戶下單情形也都正常。

威盛 每股純益 營收

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