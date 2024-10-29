背光模組廠中光電（5371）昨（29）日舉行法說會，總經理林惠姿表示，第3季傳統旺季表現不如預期，本季邁入淡季，客戶普遍保守，使得中光電出貨同受衝擊，且越南廠新產能開出的時程也將遞延。

中光電已於28日提前公布第3季財報，單季毛利率16.61%，季減1.32個百分點，去減5.08個百分點；稅後純益2.03億元，季減28.1%，年減56.6%，每股純益0.52元。前三季毛利率17.36%，年減2.48個百分點；稅後純益6.28億元，年減44.6%，每股純益1.61元。

林惠姿坦言，受通膨、失業率升高、地緣政治、美國大選等不確定因素影響，客戶下單轉為保守，而且奧運等大型運動賽事未有效拉升終端需求，加上消費市場需求不好、商用市場衰退下，第3季旺季表現不如預期。

林惠姿指出，本季進入淡季，需求更為減緩，TV／PID機種出貨將衰退，監視器及筆電機種出貨預期分別小幅衰退與成長，第4季整體出貨量將較第3季小幅減少，主因原預計10月量產的監視器LCM及監視器整機將延後到12月。

由於消費性產品持續需求不振、庫存去化遲緩，以及戰爭風險等不利因素干擾，預期2024年節能產品整體出貨量將持平。

談到資本支出計畫，中光電財務長何新斌表示，今年前三季累計資本支出22億元，預估今年全年資本支出總金額將落在25億元至27億元之間，主要增加為越南廠新客戶採購設備。2025年資本支出目前預估約在10億元之內，因為越南廠資本支出高峰期已過。

她表示，節能產品今年營運穩定，主要反映越南廠電視模組，監視器模組及監視器整機順利量產；OLED 筆電機種及ODM車載機種出貨量將隨市場成長趨勢逐步增加。然而整體產業需求仍受地緣政治風險及戰爭導致成本上升等不利因素影響。