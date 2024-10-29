旺宏：客戶庫存去化完畢

記憶體廠旺宏（2337）昨（29）日召開法說會，董事長吳敏求表示，從客戶端觀察來看，庫存已慢慢去化完畢，對旺宏來說是正面的消息，且公司今年在大量去化庫存的過程中，已學到一些課題，「明年即使沒有春燕，營運也會比今年好。」

旺宏對2025年充滿信心，昨天股價不畏台股重挫271點，逆勢收紅，終場以25.55元收市，上漲0.15元。

旺宏第3季毛利率28.9%，季減1.1個百分點，年增4.7個百分點；營益率負4.6%，季增3.3個百分點，年增4.4個百分點；稅後淨損2.96億元，較上季虧損小幅增加、但較去年同期大幅收斂，每股淨損0.16元。

旺宏指出，第3季由於唯讀記憶體（ROM）出貨增加，產品組合不利，加上提列存貨損失，導致毛利率下滑。

旺宏前三季毛利率26.6%，年增0.7個百分點；營益率負10.9%，年減5.1個百分點；稅後淨損16.6億元，較去年同期虧損擴大，每股淨損0.9元。

吳敏求表示，從客戶端觀察來看，庫存已慢慢去化完畢，對旺宏來說是正面的消息，公司會持續努力研發新品3D編碼型快閃記憶體（NOR Flash）與企業級固態硬碟（SSD）等新品，在客戶端進行設計導入。

吳敏求認為，目前還未見到明顯的需求增加，從整體經濟來看，明年似乎還不會大幅好轉，需求估仍疲弱，預期明年NOR Flash會是相對強勁的產品線，下半年大客戶需求會開始加溫，明年即便沒有春燕，營運應該還是會比今年好。

就旺宏本身的庫存調整而言，吳敏求指出，今年大量去化庫存的過程中，學到一些課題，也為明年預先做好準備，會透過不同的策略來進行去化，上半年有機會去化一部分。

吳敏求說，旺宏將持續投入新研發，包括增加NOR Flash密度，及進行記憶體系統的開發，企業級固態硬碟是其中一部分，預計明年底3D NOR Flash會結束研發階段，企業級固態硬碟還會需要投資兩年時間。

旺宏董事會昨日也通過發行30億元無擔保轉換公司債，每張面額新台幣10萬元，依票面金額100.5%至101%發行，發行期間為三年，發行利率0%，募資用途主要為償還銀行借款。