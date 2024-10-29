大眾控攻AI 大馬將設廠

大眾控（3701）搶攻AI商機，董事長簡民智指出，因應集團光通訊模組業務持續增長，決定設立馬來西亞新廠，預計明年第3季試產。法人預估，大眾控光通訊模組業務今年營收翻倍增長，明年挑戰2.6億美元（約新台幣83.4億元）。

大眾控旗下3CEMS（三希科技）今年持續受惠人工智慧商機增長，三希科技今年前三季營收增長兩成，支撐大眾控整體營運，三希科技目前AI業務涵蓋AI PC、AI伺服器及光通訊模組，今年以光通訊業務增幅最大。

簡民智表示，在馬來西亞設立新廠，主要因應光通訊模組業務增長，集團將持續發展400G、800G，甚至1.6T光模組PCBA板業務，預估馬國新廠明年第3季試產。大眾控去年光通訊模組業務營收大約8,000萬美元。法人預估，今年相關業務業績將達1.6億至1.7億美元、翻倍增長，明年光通訊業務營收挑戰2.6億美元。

大眾控光通訊模組業務將改變策略，未來將把零組件採購交由客戶處理，此舉雖然會讓相關業務營收下滑，但毛利率也將提升，帶動利潤增長，大眾控預計此項策略轉變本季開始看到成效。

至於AI伺服器業務，大眾控原先預計今年上半年為品牌客戶代工伺服器整機業務開始出貨，公司原預計相關組裝業務將有不錯的成長，惟最終表現不如預期。

簡民智分析，大眾控AI伺服器業務目標是中國大陸市場，受到地緣政治影響，實際到今年第4季才開始出貨，但出貨量未達預期。

此外，馬國新廠未來也規劃增設伺服器產線，主要看好全球科技巨頭至馬國設立資料中心的趨勢，若有接到客戶明確需求，大眾控馬國廠將擴增AI伺服器產線，同樣希望業務範圍能做到L10、L11。