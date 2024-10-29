證交所限定版乖乖 趣味防詐

為幫助民眾提升識詐能力，臺灣證券交易所啟動「5D反詐行動」，並進一步與國民零食品牌聯名製作「防詐限定版乖乖」，融入反詐標語和資訊，並選用代表財運的金銀兩色，打造「金色降臨款」和「銀色退散款」兩款包裝，分別象徵財富平安降臨、詐騙厄運退散。

證交所表示，本次推出的「防詐限定版乖乖」，除使用金銀兩種金屬色搭配現代簡約視覺設計外，更以上下創意文字對聯呈現反詐意涵。

例如「金色降臨款」寫的是「聰明識詐，平安是財」；「銀色退散款」則帶有「全民反詐，厄運反彈」的字樣。民眾熟知的經典乖乖人偶也手拿拂塵、腳踏蓮座，化身「全民反詐守護神」，包裝背面更以籤詩和口訣置入反詐騙警語，讓民眾以趣味的方式吸收防詐資訊。

為結合證券商力量，擴大傳遞防詐觀念，證交所陸續將「防詐限定版乖乖」配送至全台800多家證券商總、分公司據點，透過第一線接觸投資人的證券通路，加強向民眾推廣反詐騙。

此外，證交所也將藉由大型活動，直接把防詐乖乖送到民眾手中。11月2日到3日登場的「台南早餐生活節」，民眾至現場只要按讚追蹤證交所防詐宣導IG帳號，即可免費領取「防詐限定版乖乖」。