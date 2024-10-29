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證交所金融校園講座 教戰理財

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

台股投資人結構年輕化，臺灣證券交易所向下紮根投資理財教育，近日前進亞洲大學辦理今年度第二場金融教育系列校園講座，邀請財經主播與年輕學子分享理財經驗，協助年輕族群建立投資紀律並加強風險意識。

針對近年來投資人開戶年輕化，證交所為落實金管會強化年輕人投資教育，於110年上學期開始與各大專院校合辦系列校園講座，從北至南連同本場已辦理14場次，每場次均達百人以上出席人數。

證交所副總經理杜惠娟開場致詞時指出，根據統計資料顯示，截至9月底，台股開戶人數逾1,300萬人，其中，30歲以下開戶人數近223萬人，近三年占比增加3%，顯示投資人結構逐漸年輕化。證交所近年校園的宣導主軸，包含建立學子的投資理財觀念、風險意識到防範投資詐騙的危機意識。

杜惠娟提醒，投資一定有風險，投資前應注意相關風險，而唯一沒有風險的投資是投資在自己的學習，期勉學子於在學期間，要認真學習相關領域知識，如證交所提供宅在家學習網、及推出系列學習課程，即可供學子建立基礎金融知識。

證基會副總經理王甡表示，投資理財為人人都應具備的基本知識技能。證基會開辦各項職前訓練課程，協助證券周邊單位辦理投資人教育宣導活動等，期許同學能夠從求學階段就開始學習證券知識，為了將來能夠有理想的生活而努力，並提醒在投資理財前，需注意相關投資風險，以維護自身投資權益及保障財產安全。

亞洲大學施能義副校長及財務金融學系主任蔡永順指出，本次講座目的是做好金融教育，提升學生對金融專業知識的認知。並勉勵學生應提早開始學習理財投資知識，透過瞭解如定期定額等觀念，建立正確投資觀念，以在未來求職及就業能具備專業素養。

證交所為健全年輕人投資風險觀念，規劃金融教育系列校園講座，前進各大專院校，邀請主管機關首長及財經名人與年輕學子談投資、講風險，及分享自身投資經驗與建議，提供年輕人必學之投資心法及必知之投資風險。

證交所

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