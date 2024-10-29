台船總經理 蔡坤宗升任
台船（2208）昨（29）日召開臨時董事會通過高層人事案，由原副總經理蔡坤宗升任總經理，接替先前請辭的前任總經理魏正賜。而新經營團隊上任後正聚焦在如期如質交付船艦等六大重點。據了解，台船目前在手訂單已達2030年。
台船表示，今年8月28日新任董事長黃正弘上任以來，陸續派任所屬子公司與轉投資公司的高階營運管理團隊人事，積極推動集團內部改革，更就未來可能面臨的各項艱鉅問題，制定相對應的處理策略與解決方針。
昨日董事會進一步通過重大人事案，由原副總經理蔡坤宗升任總經理，同時由海昌專案PMO執行長余茂華接任副總經理遺缺。
據了解，蔡坤宗自1980年進入台船，從基層設計工程師做起，歷練設計、物料採購、業務等單位主管，原本擔任潛艦國造專案督導副總職務，今年並獲得「四等卿雲勳章」，工作經驗豐富、歷練完整。
台船並指出，新經營團隊上任後，將聚焦六大重點包括有慎選訂單，確保現有中航、萬海與潛艦後續艦訂單。
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