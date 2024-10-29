籌碼安定概念股 抗震

台股昨（29）日開低走低，指數上演22,900點關卡保衛戰，雖然現階段市場風險攀升，但華航（2610）、新光金、鴻海、寶成等「籌碼安定」概念股，融資減少且法人加碼，短線將躍居市場資金避風港。

美國大選進入倒數，共和黨候選人川普再度提出台灣應繳保護費，加上川普聲勢大好，市場擔憂川普效應再起，恐影響台灣市場，拖累台股昨天表現，權值股全面走跌，大盤失守23,000點關卡，終場跌271點收22,926點，同步摜破5、10日及月線。

土洋法人動態上，昨天自營商賣超161.94億元，投信買超52.02億元，外資及陸資賣超291.69億元；三大法人合計賣超401.61億元。

台新投顧副總黃文清表示，國際股市不穩，連帶台股回檔修正，但法人仍有逢低承接本益比偏低且具利基型產業個股跡象，一旦法人買盤回穩，個股表現空間將更勝大盤。

事實上，以法人為導向的台股盤勢中，目前融資餘額降幅較大且法人逆勢加碼族群，因浮額逐步消化、籌碼相對沉澱，在近期大盤急挫過程中，有機會成為市場資金避風港，也是盤面抗震指標。

統計顯示，近五日以來，融資餘額減少且法人逆勢加碼主要上市櫃個股，共有13檔，分布在網通、電子零組件、電腦周邊等電子族群，以及金融、航運、百貨、電器電纜等傳產類股。

近五日以來三大法人加碼超過萬張個股，包括華航、長榮航、新光金、鴻海、廣達、寶成；興富發、慧洋-KY、陽明、百和等，也各獲千張以上買單進駐。

近五日以來，包括新光金、華航、鴻海、長榮航、廣達、寶成、百和、陽明、迅得、富采、元太、興富發、慧洋-KY等，融資均減少超過500張，代表這些融資減、法人買個股籌碼，已由散戶轉至法人手中。