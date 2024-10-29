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英業達墨廠將蓋變電站

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

代工大廠英業達（2356）昨（29）日公告，董事會通過將投入3.92億墨西哥披索（約新台幣6.27億元），在墨西哥廠建設高壓變電站，以因應未來AI伺服器龐大的用電需求。

英業達公告，董事會通過墨西哥子公司IEC Technologies, S. de R.L. de C.V.投資建設高壓變電站，以因應營運需要，滿足客戶訂單電力需求。

英業達說明，未來AI伺服器生產用電量會較高，先備好基礎建設，以將高壓電拉至工廠。

英業達近年來積極擴產，墨西哥三廠已於今年7月落成啟用，為伺服器動能加足馬力。

英業達並逐步將主機板組裝（L6）產線轉至墨西哥廠生產，也拉升墨西哥廠的伺服器組裝與測試（L10）、整機系統組裝（L11）產能。

法人預期，隨著英業達持續擴大在墨西哥廠的布局，將有助就近出貨美系客戶伺服器訂單，提升出貨優勢。

廣達美國田納西州廠先前也二度追加採購燃料電池微電網系統，顯見AI伺服器後段測試與驗證產能對電網的需求相當龐大。

伺服器 墨西哥 英業達

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