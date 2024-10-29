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精測第3季單季賺贏上半年

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

半導體測試介面大廠精測（6510）昨（29）日第3季財報出爐，毛利率衝上53％、創七季以來新高，單季獲利季增59.3％至1.07億元，單季就賺贏上半年，精測今年營運逐季成長，法人預期，精測明年將有望迎來AI商機爆發潮，推動整體業績更上一層樓。

精測昨日公告第3季財報，單季合併營收為9.17億元、季增26.9％、年成長32.4％，毛利率季增1個百分點至53％，寫下七個季度以來新高，相較去年同期成長4個百分點，稅後純益1.07億元、季成長59.3％、年增878.6％，等於單季獲利就超越上半年累計的8,098萬元，每股純益為3.25元。

精測今年前三季合併營收為23.15億元、年成長9.6％，平均毛利率達52％、年增4個百分點，獲利為1.88億元，相較去年同期大幅成長1,139.9％，每股純益5.72元。

展望未來，精測看好，順應HPC及車用等高階客戶端需求轉單效益，今年將符合預期，交出一季比一季成長之營運成果。精測將於今（30）日下午召開營運報告線上說明會，總經理黃水可主持說明營運成果及未來展望。

毛利率 精測

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