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鋼聯前三季每股稅後純益5.13元 展望穩健

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

鋼聯（6581）昨（29）日公告，今年前三季累計營業收入16.6億元，營業毛利8.8億元，歸屬於母公司業主淨利5.7億元，每股稅後純益5.13元；實績顯示鋼聯營運走在上坡路，後市展望穩中帶堅。

鋼聯今年9月底期末總資產51.4億元，期末總負債9.3億元，期末歸屬於母公司業主權益42億元。

法人分析，鋼聯營收主要為銷售氧化鋅收入，以及客戶廢棄物再利用收入，客戶廢棄物再利用是依實際再利用量認列收入，隨著後續將擴建新產線，中長期營運穩健。

尤其鋼聯技術獲得突破，規劃設置焚化飛灰水洗廠，初期目標年處理量約3萬公噸，為焚化廠提供水洗及再利用服務，減輕各焚化廠各自增設水洗設備的負擔，同時焚化飛灰經過鋼聯旋窯製程後產出的爐碴，再送至子公司台鋼資源作為混凝土原料，達到循環再利用的環保效應，新廠將在二年半後正式投產，為營運再添新柴火。

增設新廠的主因，在於鋼聯可收受的焚化飛灰允收標準氯含量需小於3%，但焚化廠產出的飛灰需經過水洗過程，才可進行再利用，目前多數焚化廠內部因無建置水洗設備，產出焚化飛灰採取掩埋方式處理。

展望未來，鋼聯預期鋼市將重返上升軌道，國內鋼鐵業景氣佳將有助於集塵灰、氧化鋅、爐碴及混凝土業務。

廢棄物 營收

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