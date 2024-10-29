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欣興前三季每股純益3.3元 嘉聯益-3.59元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

PCB大廠欣興（3037）昨（29）日公告簡式財報，第3季稅後純益9.97億元，下探18季來低點，季減 37.49%，年減61.49%，每股純益0.65元。前三季每股純益3.3元，不如去年同期每股純益5.97元。

欣興第3季營收317.12億元，毛利率15.58%，季增2.37個百分點，年減4.12個百分點；前三季稅後純益 50.26億元，年減 44.61%，每股純益3.3元。

欣興董事長曾子章日前曾指出，PCB大環境必須要到明年下半年才有機會好轉，而載板市場則會比大市場提早3、4個月好轉，期望產業復甦腳步能提前。

軟板廠嘉聯益（6153）昨日公告財報，第3季每股虧損2.04元，較第2季每股虧損0.62元擴大，但較去年同期每股虧損2.55元收斂；累計前三季每股虧損3.59元，則較去年同期每股虧損5.17元改善。

嘉聯益第3季稅後虧損12.09億元，不但比第2季稅後虧損3.71億元擴大，且僅僅一個季度的虧損就超過上半年稅後虧損9.1億元，凸顯出上季營運相當辛苦；累計前三季稅後虧損21.19億元，則較去年同期稅後虧損28.64億元改善。

嘉聯益今年股東會指出，軟板市場規模龐大，公司將積極開拓各應用領域市場，增加營業收入，有效發揮產能規模，並持續提升製程技術與成本管控能力，以提高獲利能力。

嘉聯益 每股純益

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