橋椿前三季每股純益2.17元 迎外銷商機

國內水龍頭零配件製造大廠橋椿金屬（2062），昨（29）日公布前三季自結合併損益，在主要客戶去化庫存告一段落，拉貨力道逐步回升帶動下，前三季稅後純益4.34億元、年增113.8%，每股純益2.17元。

橋椿第3季合併營收18.11億元，年減10.5%，稅後純益0.75億元 、年減47.5%，每股稅後純益0.38元。第3季表現不如預期，除了有匯損之外，也因為人民幣升值、原物料價格上漲，尚未對客戶調整價格影響。

不過，美國窗簾、水龍頭新規範上路，加上美國降息，市場預期已經提前因應的台廠，將因此迎來外銷商機，為橋椿營運帶來利多。

橋椿以生產鋅製水龍頭為主，加上彈性水路，取代銅鑄品，因應歐美飲用水法規，客戶可以降低二成以上的成本，再加上美國降息，可望減輕家戶的貸款利息負擔，看好將帶動民眾修繕需求。

法人指出，橋椿在營收歷經連兩年衰退後，今年可望回到成長軌道。橋椿去年受客戶調節庫存影響，相對基期較低，預期全年營收可望不再出現衰退。而今年前三季每股稅後純益2.17元，已賺贏去年全年的1.57元。