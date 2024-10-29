PCB龍頭臻鼎-KY（4958）昨（29）日宣布，與杜邦於深圳簽署關於先進印刷電路板技術發展的戰略合作協定。

臻鼎集團董事長沈慶芳、杜邦亞太區總裁張毅、杜邦電子互連科技軟板材料全球事業總監陳添明均出席這項合作協定的簽約儀式。

臻鼎表示，通過這項戰略合作夥伴關係，杜邦與臻鼎將在高階印刷電路板領域共同推動終端客戶應用、前沿技術研發、材料性能提升，以及電子產業永續發展，後續在智慧製造與永續發展等方面也會深入合作。

張毅指出，臻鼎有深厚的技術實力，也有開放合作的態度。雙方強強聯手可提升服務能力。

沈慶芳表示，臻鼎重視杜邦核心競爭力，包括研發實力、可靠品質與生產製造能力，以及穩定的全球供應鏈，透過此次攜手，雙方將整合各自資源優勢，共同開拓目標市場。