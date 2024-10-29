統領增資德宏建設5.2億
統領（2910）昨（29）日公告董事會決議擬取得旗下百分百持股德宏建設增資，此次將取得2,400萬股，加上10月7日的2,800萬股，共計5,200萬股，總金額5.2億元。
統領副總陳文隆表示，此次增資案目的為，德宏建設持續布局新北市塭仔圳重劃區土地，因有資金需求，進而進一步投資。
統領持續購入新北市塭仔圳重劃區土地，於10月14日取得瓊泰段土地180-4、180-6、556-8、556-11、556-12、556-13、559-5地號公正段土地191-3、191-4地號，交易坪數408坪，總金額2.18億元，交由子公司德宏建設發展。日前統領已購買於新北市新莊區福營段土地7、7-1、7-2，接近捷運輔大站周邊，交易坪數約302坪，交易總金額為2.11億元。陳文隆表示，目前兩塊土地尚未規劃，預計先等政府重劃完成配地後，最快2026年開始做安排。
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