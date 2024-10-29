智原法說會／估本季業績持平 明年有望大增四成
特殊應用IC（ASIC）設計服務廠商智原（3035）於29日召開法說會，公布第3季每股純益為1.01元，前三季每股純益為3.14元。智原估計本季營收將與上季大致持平，而在三大產品別都成長的驅動之下，該公司總經理王國雍看好明年業績有望大幅增長約四成。
智原第3季合併營收為28.84億元，季增8.9％，年減2.6％，受到產品組合影響，毛利率季減0.7個百分點至46.4％，歸屬母公司業主淨利為2.64億元，季增1.2％，年減25.4％，每股純益為1.01元。
智原累計前三季合併營收為81.12億元，年減11.2％，歸屬母公司業主淨利為8.05億元，年減36.5％，每股純益為3.14元。
針對本季，由於先進封裝專案開始進入量產，智原評估量產營收將延續成長動能，可望季增一成，第4季整體營收將與上季持平，毛利率則受到產品組合影響，將稍微降低。
至於明年的營運展望，王國雍評估三大產品別業績都將成長，其中尤以量產業務的成長動能最強。
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