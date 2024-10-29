矽格受匯損影響 Q3每股純益為1.02元

IC 封測業股票上市矽格公司（6257）今（29）日召開董事會，通過2024年第3季財務報告：第三季合併營收45.88億元，比去年同期增加逾11% ; 當季稅後純益5.75億元，年減逾33%；歸屬母公司稅後純益為4.83億元，年減逾34%。換算每股純益1.02元，低於前一季的1.62元及去年同期的1.61元。

矽格累計前三季合併營收132.99億元，年增近16%。前三季稅後純益22.99億元，年增近27%。歸屬母公司稅後純益19.85億元，年增逾34%。換算每股純益4.26元。

矽格公司表示，第三季度營業外收支與去年同期相比有所差異，主要為匯率變動產生的兌換損益所致。營收持續攀高，營業利益仍維持穩定增長。