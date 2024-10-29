同欣電第4季營收估季減 明年營運小幅成長

半導體構裝廠同欣電今天預期，第4季營收將季減高個位數百分比，4大產品線均季減，2025年營運目標成長個位數百分比。

同欣電下午舉行線上法人說明會，展望第4季營運，同欣電總經理呂紹萍預期，由於季節性因素，預估第4季營收較第3季下滑高個位數百分比（約7%至9%）。

呂紹萍指出，第4季包括陶瓷基板、高頻無線通訊模組、影像產品、混合積體電路模組4大產品業績，將均較第3季季減，但幅度不一。

法人問及低軌衛星業績占比，呂紹萍表示，高頻無線通訊模組占同欣電業績比重約8%，其中低軌衛星是最大部分。

展望2025年營運，呂紹萍指出，與客戶溝通態度相對保守，預期同欣電明年業績目標成長幅度約個位數百分比。

同欣電公布第3季財務報告，第3季合併營收新台幣30.67億元，較第2季30.69億元小幅季減，年增15%，第3季毛利率28.4%，季增0.2個百分點，年增5.5個百分點，第3季營業利益率15.4%，季增0.4個百分點，第3季稅後獲利5.29億元，季增20.1%，大幅年增89.3%，第3季每股基本純益2.53元，優於第2季2.11元和去年同期1.34元。

同欣電累計前3季合併營收91.07億元，年增8.28%，前3季合併毛利率28.1%，年增5.4個百分點，前3季營益率14.9%，年增4.3個百分點，前3季稅後獲利13.35億元，大幅年增101%，前3季每股純益6.38元，優於去年同期3.18元。