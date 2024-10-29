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國巨前3季大賺逾3個股本 第4季業績估小幅季減

中央社／ 台北29日電

受惠人工智慧AI需求強勁，被動元件大廠國巨第3季稅後淨利新台幣56.49億元，是8季來高點，每股純益11.01元，前3季稅後淨利157.11億元，賺贏超過3個股本，每股純益31.06元。

國巨下午受邀參加外資舉行線上法人說明會，展望第4季營運，國巨執行長王淡如預期，第4季營收估季減個位數百分比，毛利率和營益率較第3季下滑低個位數百分點。

展望第4季稼動率，國巨預期，第4季標準品產能利用率較第3季的65%持平，高階特殊品產能利用率預估較第3季75%持平。

展望後市，國巨指出，雖然大環境如全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍在，但客戶端的庫存已趨向健康水位，密切關注市場供需動態，並持續調升產能利用率以因應市況，樂觀看待AI應用的營運動能及後市展望。

國巨下午公布第3季財務報告及營運成果，第3季合併營收新台幣317.38億元，創歷史單季新高，較第2季增加1%，較去年同期增加16%；第3季稅後淨利56.49億元，是8季來高點，季增3.6%，較去年同期增加16.7%，單季每股純益11.01元。

國巨第3季毛利率35.2%，是7季來高點，季增0.1個百分點，較去年同期增加2個百分點；第3季營業利益66.36億元，營業利益率20.9%，季增0.3個百分點，年增1.3個百分點；第3季非營業項目收入5.56億元，其中利息收入5.41億元。

國巨累計前3季合併營收916.61億元，年增14.2%，前3季稅後淨利157.11億元，賺贏超過3個股本，較去年同期增加23.8%，前3季每股純益31.06元。

國巨前3季毛利率34.7%，年增1.6個百分點，前3季營業利益180.82億元，營業利益率19.7%，年增0.6個百分點，前3季非營業項目收入25.95億元，其中外幣兌換利得4.88億元，利息收入16.89億元。

AI 國巨 營收

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