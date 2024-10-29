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群創財報／第3季本業虧損 每股盈餘0.05元、營收555億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

群創（3481）29日公布2024年第3季營運成果，合併營收為555億元，營業淨損為8億元，稅後淨利為5億元，基本每股盈餘為0.05元。折舊及攤銷為79億元，資本支出為38億元。

2024年第3季整體出貨面積608萬平方公尺，較前一季減少9.3%，液晶面板售價為每平方公尺276元美金。2024年第3季營收以產品應用別區分，電視為35%、車用產品為24%、可攜式電腦為23%、手機及商用產品為13%、桌上型螢幕為5%。

以產品尺寸別區分，10吋以下為13%、10到20吋為35%、20到30吋為14%、30到40吋為7%、40吋以上為31%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收占比為76%以及24%。

回顧2024年第3季，電視面板營收較第2季之相對高位回落，非大宗消費品（Non-commodity）及非顯示器領域群營收均見增長，綜合第3季營收較上一季減少2.4%。透過持續優化產品組合及成本控管，第3季毛利率與EBITDA利益率分別達9%及12.8%，基本每股盈餘維持正獲利。

展望2024年第4季，時序進入面板傳統淡季，惟預期中國大陸「以舊換新」消費補貼政策有助支撐電視整機需求，電視面板價格可望持穩；IT面板需求則預期走緩。

營收 群創 電視面板

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