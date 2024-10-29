中砂財報／前三季賺進超過半個股本

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）於29日召開法說會，公布第3季每股純益為1.96元，累計前三季已賺進超過半個股本。

中砂第3季合併營收為18.59億元，季增7.4％、年增12.8％，累計前三季合併營收為51.85億元，年增8.3％，毛利率為31.3％，年增1.4個百分點，已連五季維持在三成之上。

在獲利方面，中砂第3季歸屬母公司業主淨利為2.85億元，季增12.5％，每股純益為1.96元，累計前三季歸屬母公司業主淨利為7.95億元，年增15％，每股純益為5.48元。

中砂第3季鑽石碟業務受惠於先進邏輯製程及記憶體客戶的需求增加，業績季增近一成，其中台系最大客戶占其單季鑽石碟業績比重超過五成，而2奈米製程應用鑽石碟也開始小量出貨。另外，其晶圓再生業績也季增高個位數百分比，傳統砂輪業務則持平。