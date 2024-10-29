致伸第3季每股純益1.7元 為8季來高點

致伸科技（ 4915）29日召開法人說明會，公布2024年第3季自結損益。在單季營運部分，致伸2024年第3季營收160.1億元，季增4.2%、年增1.8%。受惠產品組合優化，毛利率達17.1%，年增0.8個百分點，為同期新高；營業利益率5.2%。第3季歸屬於母公司業主淨利7.73億元，季增6.3%、年成長4.3%，每純益1.7元。

致伸2024年累計前三季合併營收450.3億元，年減3.1%。前三季毛利率16.8%，年增1個百分點，營業利益率4.9%，年增0.1個百分點。前三季歸屬於母公司業主之淨利20.8億元，每股純益4.58元。

在產品應用別方面，第3季資訊產品比重50%，智慧生活產品24%和車用/智慧物聯（AIoT）為26%。致伸持續優化產品組合，車用/智慧物聯（AIoT）前三季比重已達28%，成為推動公司長期發展的重要引擎。

致伸科技事業部總經理暨財務長蕭英怡表示，第3季整體營運表現穩健，受惠於資訊產品（PC/ NB/ Gaming）急單及消費性揚聲器和頭罩式耳機需求回溫，而車用/智慧物聯（AIoT）受到部分客人庫存調整影響。公司在新事業領域布局成果已逐步顯現，第3季維持高毛利表現，累計前三季毛利率、營業淨利率及淨利率相較去年同期皆呈「三率三升」。

展望本季，面對全球經濟不確定性，整體需求轉趨保守，致伸將加強風險管理與提升營運效能，以保持營運韌性。同時，致伸發揮集團綜效，以多感合一感測融合（X-in-one Sensory Fusion）為核心，積極拓展利基型市場，包括AI視訊會議設備及車載產品，並深耕公共安全（Public Safety）相關設備、AIoT（B2B）視覺解決方案及高階聲學等，整合集團資源以強化競爭優勢，為未來營運成長奠定堅實基礎。