泰國在地製造+伺服器水冷快接頭 六方科兩個月飆逾200%

台股29日盤中大跌逾400點，不過先前已強勢上漲的六方科-KY（4569）仍不受影響，股價繼續攻高大漲，一度衝至327元，漲幅約7%，統計六方科自8月底起漲至今，波段漲幅已超過200%，漲勢驚人。

大陸電動車品牌為規避美中貿易戰，避免受到高關稅影響，帶著供應鏈落地泰國，近期包括比亞迪、長安、廣汽、長城等大廠，均已承諾赴泰國單一投資逾百億元，且使用當地廠家所生產的汽車零組件，「在地（泰國）製造比率」至少四成起跳。其中，長安汽車更承諾初期使用60%的泰製零件，未來將逐步提升到90%。

而所謂本地業者，只要是在泰國投資設廠，並生產的零組件，都被涵蓋在內。而六方科生產據點位於泰國北柳府，因此躋身陸企電動車品牌關鍵協力廠，近期都有接到來自大陸電動車品牌的大單。

六方科為精密金屬零件OEM製造商，產品應用領域涵蓋汽車、工業應用、3C電腦及醫療等產業，銷售對象遍布歐洲、美洲及日本等地之著名汽車Tier 1客戶。除了車用領域，六方科也跨足無人機、伺服器水冷快接頭零件及手機散熱零件加工，公司在法說會中指出，下半年營運將顯著增溫，無人機與快接頭零件預計年底小量出貨。

六方科9月營收1.19億元，月減18.3%，年增18.8%，累計前九月營收年增率22.6%。六方科毛利率及營益率自去年第三季起逐季走升，今年第二季營益率較去年同期增加2.38個百分點，至9.11%，不過仍未回到2022年的高峰。上半年累計每股純益5.04元。

六方科今以302.5元開高，一度大漲至327元，盤中漲幅約7%，統計自8月29日起來至今，漲幅超過200%，漲勢驚人。