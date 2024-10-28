定穎估本季持平 對明年正向樂觀
PCB廠商定穎投控（3715）於今(28)日召開法說會，該公司預期第4季客戶需求平穩，營收將與第3季持平。
定穎先前已公布第3季財報，營收47.5億元，季增與年增幅度均超過一成，淨利2.57億元，季減24.3%，年減38.6%，每股純益為0.93元，累計前三季合併營收為131.49億元，年增13.7%，獲利8.8億元，年增17.2%，每股純益為3.17元。
在毛利率方面，定穎評估，隨著黃石二廠15萬SF的HDI產能於10月全部開出，產品組合優化，將帶來正向影響。而泰國廠開始量產，預估短期對毛利率會有微幅負面影響，不過仍對長期毛利率保持信心。另外，新廠房和新技術投產將逐步提升公司營運績效和市場競爭力。
同時，定穎對於2025年營運持樂觀正向的看法，但仍需取決於整體經濟情況。
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