宇瞻上季 EPS 0.27元 毛利率下滑

記憶體模組廠宇瞻（8271）昨（28）日公布第3季獲利驟降至3,583萬元，下探2020年第4季以來低點，季減59.7％，也比去年同期大幅衰退74.4%，每股純益0.27元；前三季獲利2.42億元，年減37.31%，每股純益1.9元。

宇瞻第3季合併營收18.98億元，季增0.8%，年減1.4%；毛利率14.9%，季減4.4個百分點，較前一季不升反降，年減8.6個百分點。前三季獲利2.42億元，年減37.31%，每股純益1.9元。

法人指出，下半年記憶體市場需求未如預期樂觀，但記憶體原廠並未縮小供貨力道，惟消費性、工控及車用等市場需求同步下滑，記憶體模組報價隨之降低，目前看來，本季僅伺服器用DRAM模組及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）合約價格有撐，其他應用單價皆會比第3季低，宇瞻營運難逃衝擊。

據了解，目前消費性、工控及車用市場最快明年上半年才有機會逐步復甦，屆時記憶體模組報價亦可望同步回溫，以此研判，宇瞻營運最快明年才有望逐步復甦。