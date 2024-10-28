宏達電上季 EPS -1.06元 衝刺應用

宏達電（2498）昨（28）日公告第3季每股淨損1.06元，連續26季繳出虧損的成績單，並較第2季每股淨損0.98元擴大，但較去年同期每股淨損1.1元收斂；前三季每股淨損3.12元，較去年同期擴大。

根據宏達電揭露的數據，第3季稅後淨損8.8億元，較第2季稅後淨損8.19元擴大，但較去年同期稅後淨損9.15億元收斂；前三季稅後淨損26億元，比去年同期稅後淨損25億元擴大。

展望未來，宏達電指出，已推出VIVE Focus系列最新產品VIVE Focus Vision，專為高階遊戲玩家與企業用戶所打造。

據悉，VIVE Focus Vision具有眼球追蹤與自動瞳距調整功能，同時也支援DisplayPort模式，更新率最高達120Hz，可實現無失真PC VR視覺饗宴；鏡頭方面則是雙16MP全彩鏡頭，雙眼合計達5K的解析度，可支援立體全彩透視功能，並擁有120度廣視角。

宏達電強調，這款全新XR一體機在獨立運行能力時提升沉浸式體驗，並支援DisplayPort模式，完整保留PCVR的強大性能。