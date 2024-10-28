網家、富邦媒 雙11買氣燒

電商年度大檔期雙11進入暖身，各主要電商平台以國內外旅遊票券、戶外用品下殺折扣帶動買氣，網家（8044）公布，旗下PChome 24h購物《1111省最大》雙11首波暖身慶10月25日起開跑至今三天，買氣已見升溫。

富邦媒旗下通路momo購物網看好「年末旅遊商機」爆發，以「雙11購物節」與「國際旅展」檔期優惠先帶動雙11前哨買氣。

momo指出，年底是旅遊與電商購物旺季，加上國際旅展登場，消費者規劃旅遊行程並在網路採購相關產品，預估11月國外旅遊票券銷售月增飆破50%。

PChome 24h購物分析，秋季也是戶外活動季節，觀察到行李箱近兩周（10月1日到15日）業績較9月同期成長近30%、機能服系列成長20%、露營系列成長20%，顯示消費者對戶外裝備的需求日益高漲，且趨向追求便利性與功能性的產品。

站上近一個月（9月15日到10月15日）智慧穿戴品類整體業績彈升15％，影像紀錄戶外旅程的熱潮興起，也帶動運動攝影機銷售持續增溫。