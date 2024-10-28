宇瞻第3季毛利率降 獲利季減近6成
記憶體模組廠宇瞻第3季毛利率降至14.9%，較第2季下滑4.37個百分點，歸屬母公司淨利新台幣3583萬元，季減近6成，每股純益0.28元。
宇瞻第3季營收18.98億元，較第2季略增0.75%，因銷售主力是毛利較低的消費型產品，影響第3季毛利率降至14.9%，較第2季下滑4.37個百分點，連帶影響歸屬母公司淨利降至3583萬元，季減59.69%，每股純益0.28元。
宇瞻前3季營收57.28億元，年增4.47%，毛利率18.08%，較去年同期下滑5.55個百分點，歸屬母公司淨利2.42億元，年減37.3%，每股純益1.9元。
展望未來，宇瞻表示，因客戶備貨高峰已過，加上歐美長假影響，第4季營運展望相對保守。
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