快訊

蘋果M4版iMac無預警登場！記憶體升級、定價44900元7大看點一次看

MLB／道奇公布世界大賽G3先發陣容 大谷翔平扛首棒DH

展達新品報捷 推升獲利

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通廠展達（3447）走出去年客戶端庫存去化衝擊，營運谷底已過，近期受惠歐美耶誕旺季下游拉貨積極，AI智慧家居新產品量產出貨暢旺，法人看好，新產品出貨可望推升展達第4季營收、獲利成長。

展達營收已連續四個月增溫，9月營收3.18億元，月增22.4%，年增79.5%；今年前三季營收17億元，年減29.9%。展達上半年稅後淨損4,285萬元，每股淨損0.56元。該公司日前公布自結9月稅後純益達4,900萬元，年增721%，每股純益0.64元，一個月就弭平上半年虧損，營運出現轉機。

法人表示，展達第3季營收7.94億元，季增62%，且第2季每股淨損縮小至0.16元，看好營運回溫，第3季挑戰轉虧為盈，終止連五季虧損，第4季營收、獲利可望同步成長，2025年營運可望持續增溫。

展達表示，客戶庫存已清理的差不多，近期美國大基建需求重新動起來，主力產品光纖寬頻訂單逐漸回補，推升營運轉佳。

展達並積極布局AI新產品，與IC大廠攜手搶進AI智慧家居領域，具備網路通訊、智慧影像辨識及娛樂功能，近期已放量出貨，客戶端來自市場預約銷售表現暢旺，因應歐美耶誕旺季，客戶持續拉貨，且毛利率高於平均水準，可望推升未來營收、獲利表現。

AI 營收

延伸閱讀

疑買非法藥物 日本相機大廠奧林巴斯社長辭職

網家迎來第三根漲停 富邦媒跟著漲

搭載「地表最強AI晶片」市場搶翻 鴻海伺服器爆單

高通「驍龍 8 Elite」迎戰「天璣9400」 京元電、矽格吃雙雄紅利

相關新聞

天鈺Q3每股賺4.19元

IC設計廠天鈺（4961）昨（28）日公布第3季財報，獲利表現受到產品組合影響，季減逾一成，每股純益為4.19元，仍為歷...

菱光9月 EPS 0.34元

菱光（8249）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（28）日應主管機關要求，公告自結9月稅後純益3,70...

景碩前三季 EPS 0.66元

景碩（3189）昨（28）日公告第3季獲利1.85億元，為近三季最佳，季增107.87％，並明顯優於去年同期虧損，單季每...

網家、富邦媒 雙11買氣燒

電商年度大檔期雙11進入暖身，各主要電商平台以國內外旅遊票券、戶外用品下殺折扣帶動買氣，網家（8044）公布，旗下PCh...

宇瞻上季 EPS 0.27元 毛利率下滑

記憶體模組廠宇瞻（8271）昨（28）日公布第3季獲利驟降至3,583萬元，下探2020年第4季以來低點，季減59.7％...

宏達電上季 EPS -1.06元 衝刺應用

宏達電（2498）昨（28）日公告第3季每股淨損1.06元，連續26季繳出虧損的成績單，並較第2季每股淨損0.98元擴大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。