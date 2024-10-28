展達新品報捷 推升獲利

網通廠展達（3447）走出去年客戶端庫存去化衝擊，營運谷底已過，近期受惠歐美耶誕旺季下游拉貨積極，AI智慧家居新產品量產出貨暢旺，法人看好，新產品出貨可望推升展達第4季營收、獲利成長。

展達營收已連續四個月增溫，9月營收3.18億元，月增22.4%，年增79.5%；今年前三季營收17億元，年減29.9%。展達上半年稅後淨損4,285萬元，每股淨損0.56元。該公司日前公布自結9月稅後純益達4,900萬元，年增721%，每股純益0.64元，一個月就弭平上半年虧損，營運出現轉機。

法人表示，展達第3季營收7.94億元，季增62%，且第2季每股淨損縮小至0.16元，看好營運回溫，第3季挑戰轉虧為盈，終止連五季虧損，第4季營收、獲利可望同步成長，2025年營運可望持續增溫。

展達表示，客戶庫存已清理的差不多，近期美國大基建需求重新動起來，主力產品光纖寬頻訂單逐漸回補，推升營運轉佳。

展達並積極布局AI新產品，與IC大廠攜手搶進AI智慧家居領域，具備網路通訊、智慧影像辨識及娛樂功能，近期已放量出貨，客戶端來自市場預約銷售表現暢旺，因應歐美耶誕旺季，客戶持續拉貨，且毛利率高於平均水準，可望推升未來營收、獲利表現。