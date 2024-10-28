晶睿前三季每股賺1.43元
安控廠晶睿（3454）昨（28）日公布今年第3季稅後純益達9,545萬元，季增2.66倍，為四季來高點，每股純益1.11元。
晶睿累計今年前三季稅後純益1.23億元，年減69.5%，每股純益1.43元。晶睿累計今年前三季營收51.56億元，年減29.39%。
晶睿總經理廖禎祺日前表示，晶睿積極投入AI產品研發，布局下一波成長動能，今年新產品都將內建AI功能，提供meta data到後端軟體及雲服務，提供客戶最佳使用體驗，並跟第三方監控軟體整合，讓客戶有相同體驗。
未來晶訊將致力前、後端產品導入先進AI技術，並讓智能應用與不同場域緊密連結、落地發展，實際解決各種垂直市場痛點。
因應市場需求，今年新產品都將內建AI功能，且為優化成本及應變地緣政治風險，持續海外漸進擴產，今年海外產能將占四分之一。
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