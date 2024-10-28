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中華電重金擴建 5G 網路

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電信（2412）積極建設新型態5G網路，並加緊向國際設備大廠採購。諾基亞昨（28）日宣布，與中華電信簽訂為期一年的網路擴建合約，將其橫跨台灣中南部地區的5G網路進行現代化工程，將全面提升中華電信5G網路效能、容量及能源效率。

今年中華電信持續加緊建設5G網路、光纖網路、海纜、衛星、擴建IDC等，計畫資本支出約340.2億元。今年7月中華電信公告投資新型態5G網路，分別向諾基亞及愛立信採購行動寬頻業務設備，向諾基亞採購金額為51.59億元，加上向愛立信採購部分，總採購金額達95.62億元。

諾基亞與中華電信多年來長期合作，橫跨2G到5G時代，持續至今。

今年初中華電信也與諾基亞在2024世界行動通信大會共同推進邁向5G-Advanced和6G的合作，攜手導入智慧網路切片技術，透過5G獨立組網（SA）架構的網路切片（Network Slicing）技術。

5G 中華電信 諾基亞

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