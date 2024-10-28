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天鈺Q3每股賺4.19元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

IC設計廠天鈺（4961）昨（28）日公布第3季財報，獲利表現受到產品組合影響，季減逾一成，每股純益為4.19元，仍為歷年同期次高表現。

天鈺第3季合併營收為53.07億元，季增5.6%、年增25.1%，累計前三季合併營收為140.53億元，年增12.2%。

在獲利方面，受到出貨產品組合因素影響，天鈺第3季歸屬母公司業主淨利為5.07億元，季減14.5%、年減16.9%，每股純益為4.19元，略低於第2季的4.91元。累計前三季歸屬母公司業主淨利為14.85億元，年減7.9%，不過因股本縮減，每股純益為12.28元，優於去年同期表現。

天鈺董事長林永杰先前表示，有把握下半年表現將優於上半年。

天鈺將於11月8日舉行法說會，預計將會釋出更多第3季財報細節，以及第4季與明年的營運展望。

天鈺 每股純益

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