菱光今股價爆量上漲、收73.5元 公告9月自結EPS 0.34元
菱光（8249）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，28日應主管機關要求公布相關財務業務等重大訊息，今年9月營收3.77億元，年增49.6%。單月稅後純益3,700萬元，年減13.95%；每股稅後純益0.34元。
菱光今年第2季合併營收10.25元，年增13.13%。稅後純益5,700萬元，年增5.55%；每股稅後純益0.5元。菱光今年第3季合併營收13億元，季增26.8%，年增77.2%，來到近32季（八年）單季新高。累計前九個月合併營收30.04億元，年增18.3%。菱光表示，主要是因客戶需求較去年同期增加。
菱光今天股價爆量上漲5.9元，成交量逾4.99萬張，收73.5元。
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