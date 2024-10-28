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宏達電財報／第3季稅後淨損8.8億元 每股虧損1.06元

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
宏達電。圖／聯合報系資料照片
宏達電。圖／聯合報系資料照片

宏達電（2498）28日公布，第3季營收7.7億元，毛利率40.8%，營業虧損11.3億元，歸屬於母公司業主淨損8.8億元，每股虧損1.06元。

宏達電稍早推出VIVE Focus系列最新產品VIVE Focus Vision，專為高階遊戲玩家與企業用戶所打造，在教育、訓練、醫療等領域具有應用潛力。這款全新XR一體機在獨立運行能力時提升了沉浸式體驗，並支援DisplayPort模式，完整保留PCVR的強大性能。VIVE Focus Vision內建眼球追蹤、自動瞳距調整等多功能，並搭載立體全彩高解析透視鏡頭，可實現精準的混合實境深度感知，配備紅外線感應器，進一步優化了低光環境下的手部追蹤效果，以提升XR一體機的體驗。

宏達電並宣布其設定的溫室氣體減量短期及淨零目標，已通過科學基礎減量目標倡議（SBTi）的審核，成為台灣高科技硬體設備產業中第五家獲得SBTi核准淨零目標的企業。

宏達電

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