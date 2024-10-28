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宏達電財報／第3季毛利率40.8% 每股虧損1.06元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電（2498）28日公布2024年第3季截至9月30日之合併財務報告，第3季營收7.7億元，營業毛利率40.8%，歸屬於母公司業主淨損為8.8億元，每股虧損為1.06元。

宏達電第3季營業淨損為11.3億元，營業利益率為-146.2%；每股虧損為1.06元。

宏達電表示，推出VIVE Focus系列最新產品VIVE Focus Vision，是專為高階遊戲玩家與企業用戶打造，在教育、訓練、醫療等領域具有廣泛應用潛力。這款全新XR一體機在獨立運行能力時提升沉浸式體驗，並支援DisplayPort模式，完整保留PCVR的強大性能。

VIVE Focus Vision內建眼球追蹤、自動瞳距調整等多功能，並搭載立體全彩高解析透視鏡頭，可實現精準的混合實境深度感知，配備紅外線感應器，進一步優化了低光環境下的手部追蹤效果，將XR一體機的體驗提升至新高度。

HTC推出全新虛擬空間創建工具VIVERSE Create，使用者透過簡單的介面，上傳3D模型、媒體檔案，即可輕鬆打造互動式多人虛擬空間。專業創作者亦可透過PlayCanvas，自主創建更具互動性的空間場景和小遊戲。

VIVE ORIGINALS娛樂平台BEATDAY宣布升級為面向全球VTuber玩家的6dof開放式平台，提供完整的一站式商務服務，包括第三方內容上架、高規格3D 6dof即時動捕串流、社群互動系統，讓更多有志挑戰6dof演出的VTuber快速跨越技術壁壘。平台首檔節目與人氣VTuber杏仁咪嚕合作，推出《Annin Miru Wonderland》Live Show，為粉絲帶來嶄新的虛擬互動體驗。

HTC宣布其設定的溫室氣體減量短期及淨零目標，已通過科學基礎減量目標倡議（SBTi）的審核，成為台灣高科技硬體設備產業中第五家獲得SBTi核准淨零目標的企業。HTC實施關鍵減碳策略，並制定了具體的短期及長期目標，承諾於2050年實現整個價值鏈的溫室氣體淨零排放。HTC將持續致力於減少自身對環境的影響，探索新的方法，以最小化環境足跡。

HTC 宏達電

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