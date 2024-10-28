宏達電財報／第3季EPS -1.06元 前三季每股虧損3.12元
宏達電（2498）28日公告上季簡式財報，今年第3季每股虧損1.06元，較第2季每股虧損0.98元擴大，但較去年同期每股虧損1.1元改善，連續26季呈現虧損；累計前三季每股虧損3.12元，較去年同期每股虧損3.01元擴大。
宏達電近期推出新一代XR頭戴裝置VIVE Focus Vision正式亮相，新品專為高階遊戲玩家與企業用戶所打造，軟硬體規格全面升級，售價34,900元起，預估第4季開始出貨，藉此力拚業績回溫。
據悉，VIVE Focus Vision無論是在遊戲、教育或職場協作中，使用者都能享受更沉浸、互動且高效的體驗，同時也適用於大型場域走動式擬真體驗（LBE）、工業訓練及混合實境等應用，帶來全面升級的使用體驗。
VIVE Focus Vision具有眼球追蹤與自動瞳距調整功能，同時也支援DisplayPort模式，更新率最高達120Hz，可實現無失真PC VR視覺饗宴；鏡頭方面則是雙16MP全彩鏡頭，雙眼合計達5K的解析度，可支援立體全彩透視功能，並擁有120度廣視角。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言