聯發科30日法說 外資多空論戰

聯發科（2454）將於本周三（30日）舉行法說會，外資提前掀起多空論戰，摩根大通、滙豐與野村證券均給予「中立」評等。

摩根士丹利證券（大摩）則在最新報告重申「優於大盤」評等，目標價維持1,588元，主要是看好聯發科的長期成長動能。

大摩認為，聯發科在非蘋AI智慧手機市占將提高，非手機領域也有明顯進展，例如特殊應用IC（ASIC）、安謀（Arm）架構的PC處理器、車用IC等。以聯發科明年獲利估算，目前本益比只有16倍，仍然有吸引力。

大摩指出，中國大陸AI智慧手機仍缺乏殺手級應用，當地市場換機速度可能放慢。不過，在中國大陸以外的市場，非蘋手機需求仍持續改善，主要受惠支援Google大型語言模型（LLM）Gemini Nano。聯發科仍將受惠於AI長期成長動能，因此維持原先的目標價及評等。

大摩預估，聯發科第3季毛利率約47.5%，與第2季差不多或略低，單季每股純益為14.54元，第4季營收為季持平或微減，每股純益估為13.19元。

不過，由於聯發科2025年將面臨來自於中國大陸電視系統單晶片（SoC）及WiFi晶片業者的競爭，預期聯發科可能將部分營收保留到2025年第1季。

至於聯發科最新5G旗艦晶片方面，大摩指出，vivo在本月14日推出X200即搭載天璣9400，零售價最低人民幣4,299元；OPPO的Find X8系列則於24日問世，最低價人民幣4,199元，也是第一批搭載天璣9400晶片的手機。

大摩估計，天璣9400平均單價（ASP）介於140至150美元，產品生命周期預估出貨1,200萬至1,300萬支，占聯發科2025年總營收約6%至8%。