高通「驍龍 8 Elite」迎戰「天璣9400」 京元電、矽格吃雙雄紅利

聯發科（2454）最新5G旗艦晶片「天璣9400」傳出接單優於預期，勁敵高通也不是省油的燈，對應的產品線「驍龍 8 Elite」主打全球迄今為止最強大、最快的行動系統單晶片（SoC），加大出貨動能。法人看好，京元電（2449）、矽格（6257）通吃兩大手機晶片廠後段封測訂單，營運喊衝。

法人指出，京元電、矽格均拿下聯發科、高通5G旗艦晶片測試與封裝訂單，隨著兩大客戶出貨動能加溫，京元電、矽格下半年營運有望持續回溫，不論CP、FT等測試訂單都明顯優於上半年。

尤其聯發科與高通新5G旗艦晶片測試時間拉長，讓每片晶圓或每顆晶片測試平均單價（ASP）皆優於去年的旗艦晶片產品，挹注業績將更上一層樓。

京元電為全球最大半導體測試廠，舉凡全球一線科技大廠都是京元電客戶，聯發科、高通亦有大量產品在京元電進行晶片測試，隨著下半年各大廠不斷端出新產品，挹注京元電業績升溫。

法人看好，京元電在大廠訂單加持下，本季營運有望淡季不淡。

矽格目前手握聯發科封裝及測試訂單之外，旗下台星科積極布局共同光學封裝（CPO），後續不僅將持續大啖AI手機商機，也有望間接切入AI伺服器供應鏈，營運具強力成長動能。