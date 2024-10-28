高通「驍龍 8 Elite」迎戰「天璣9400」 京元電、矽格吃雙雄紅利

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

聯發科（2454）最新5G旗艦晶片「天璣9400」傳出接單優於預期，勁敵高通也不是省油的燈，對應的產品線「驍龍 8 Elite」主打全球迄今為止最強大、最快的行動系統單晶片（SoC），加大出貨動能。法人看好，京元電（2449）、矽格（6257）通吃兩大手機晶片廠後段封測訂單，營運喊衝。

法人指出，京元電、矽格均拿下聯發科、高通5G旗艦晶片測試與封裝訂單，隨著兩大客戶出貨動能加溫，京元電、矽格下半年營運有望持續回溫，不論CP、FT等測試訂單都明顯優於上半年。

尤其聯發科與高通新5G旗艦晶片測試時間拉長，讓每片晶圓或每顆晶片測試平均單價（ASP）皆優於去年的旗艦晶片產品，挹注業績將更上一層樓。

京元電為全球最大半導體測試廠，舉凡全球一線科技大廠都是京元電客戶，聯發科、高通亦有大量產品在京元電進行晶片測試，隨著下半年各大廠不斷端出新產品，挹注京元電業績升溫。

法人看好，京元電在大廠訂單加持下，本季營運有望淡季不淡。

矽格目前手握聯發科封裝及測試訂單之外，旗下台星科積極布局共同光學封裝（CPO），後續不僅將持續大啖AI手機商機，也有望間接切入AI伺服器供應鏈，營運具強力成長動能。

京元電 晶片 聯發科

延伸閱讀

大摩對聯發科重申1588元目標價 看好AI長線動能

輝達、台積電都在做！「這能力」成AI時代生存關鍵

遭台積電停止代工訂單…算能陷白手套風波 喊冤：從未與華為有業務關係

華為繞道買台積晶片「白手套」抓到了？ 廈門科企不回應

相關新聞

聯發科30日法說 外資多空論戰

聯發科將於本周三（30日）舉行法說會，外資提前掀起多空論戰，摩根大通、滙豐與野村證券均給予「中立」評等。

高通「驍龍 8 Elite」迎戰「天璣9400」 京元電、矽格吃雙雄紅利

聯發科最新5G旗艦晶片「天璣9400」傳出接單優於預期，勁敵高通也不是省油的燈，對應的產品線「驍龍 8 Elite」主打...

緯創、英業達 衝刺電動車

全球節能減碳風潮興起，也帶動電動車成為主流趨勢，代工大廠緯創（3231）、廣達、英業達因應逐漸擴大的電動車市場，分別以不...

大摩對聯發科重申1588元目標價 看好AI長線動能

聯發科（2454）10月30日將舉行法說，在摩根大通、滙豐與野村證券發布「中立」的看法之後，摩根士丹利證券（大摩）在釋出...

美科技財報概念股 鴻海、廣達、緯創等備受矚目

繼上周特斯拉公布財報，激勵股價大漲，本周美股更迎來超級財報周，MAMAA（Meta、Alphabet、微軟、亞馬遜、蘋果...

映泰法說會／今年業績持平去年 擴大布局AI邊緣運算

二線板卡廠映泰（2399）25日參加券商舉辦的法說會，該公司2024年業績將持平去年，目前營收主力仍是主機板，著眼於人工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。