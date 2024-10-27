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大摩對聯發科重申1588元目標價 看好AI長線動能

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

聯發科（2454）10月30日將舉行法說，在摩根大通、滙豐與野村證券發布「中立」的看法之後，摩根士丹利證券（大摩）在釋出的最新報告中，對聯發科重申「優於大盤」評等及1,588元目標價，主要是看好聯發科仍將受惠於人工智慧（AI）的長期成長動能。

大摩指出，中國大陸AI智慧機仍缺乏殺手級應用，中國AI智慧機的換機速度可能放慢。不過，在中國之外的市場，安卓機的需求仍持續改善，主要是受惠於支援Google的大型語言模型（LLM）Gemini Nano。

大摩預估，聯發科第3季毛利率約47.5%，與第2季差不多或略低。在第3季，聯發科接獲來自於中國智慧機客戶的急單，但大摩認為這是來自於補庫存，而不是AI智慧機的換機需求。相較於安卓機，大摩認為蘋果Apple Intelligence發展更成熟，更可能主導AI智慧機的換機周期。

依據大摩的產業調查及分析，聯發科第3季每股稅後純益（EPS）為14.54元，第4季營收為季持平或微減，第4季EPS為13.19元。不過，由於聯發科2025年將面臨來自於中國電視系統單晶片（SoC）及WiFi的競爭，預期聯發科可能將部分營收保留到2025年第1季。

大摩估計，天璣9400產品生命周期預估出貨1,200-1,300萬台，平均銷售單價140-150美元，占聯發科2025年總營收約6-8%。不過，大摩認為，明年三星不會採用天璣9400，大陸品牌Honor則可能會試試。

整體來說，大摩認為，聯發科在安卓AI智慧機的市占將提高，在非手機領域也有明顯進展，例如特殊應用IC（ASIC）、安謀（ARM）架構的個人電腦（PC）處理器、車用IC等。以聯發科明年的獲利來估算，目前本益比只有16倍，仍然有吸引力。

大摩 聯發科

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