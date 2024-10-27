緯創、英業達 衝刺電動車

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北報導

全球節能減碳風潮興起，也帶動電動車成為主流趨勢，代工大廠緯創（3231）、廣達、英業達因應逐漸擴大的電動車市場，分別以不同角度切入車用市場，藉由提早卡位供應鏈，為公司爭取更多訂單。

業界人士分析，根據研調單位資料，全球電動車市場銷量持續上升，今年全年將達到1,719萬輛，市場長期趨勢維持成長軌跡，而近年AI、5G和高性能運算持續升級，相關大廠藉由提供更合適的服務搶進市場，已成首要目標。

緯創投入電動車近十年，長期聚焦智能座艙與通訊兩大領域，從車載電腦系統相關解決方案、中控單元、ECU等車用電控模組切入，並出貨中國大陸電動車客戶，在納入日商JDI旗下在台高雄晶傑達光電後，推動液晶顯示模組事業於車載、工控領域擴大應用，也跨入一線大廠客戶模組供應鏈，包括Tier 1車廠前裝市場。

據悉，緯創近年成為全球電動車製造供應鏈一環，公司持續與國際車廠合作，提供關鍵零組件與系統整合服務，隨著全球電動車銷售持續增長，將大幅提升緯創的營運表現。緯創董事長林憲銘認為，除AI外，車用電子將是全球下一波成長動能，預估十年內車用營收將達千億元。

緯創 車市 電動車

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