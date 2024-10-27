美科技財報概念股 鴻海、廣達、緯創等備受矚目

繼上周特斯拉公布財報，激勵股價大漲，本周美股更迎來超級財報周，MAMAA（Meta、Alphabet、微軟、亞馬遜、蘋果）五大科技巨頭將接棒在本周公布財報，相關概念股包括台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）等，將牽動台股走勢。

根據統計，截至24日已有35.8%的S&P 500企業公布財報，76.5%的企業獲利優於預期，平均成長3.53%，整體表現穩健。本周將有172家S&P 500企業公布財報，包括29日的Alphabet，30日Meta、微軟，31日有亞馬遜、蘋果公布財報。

美國科技大廠財報概念股 圖／經濟日報提供

這五大科技廠與台廠關係緊密，從晶圓代工、關鍵零組件，到組裝終端裝置、代理銷售等都有一長串供應鏈，其財報能否優於市場預期，牽動台系供應鏈的股價表現。

分析師表示，首先登場的Alphabet，與台廠關係最深的是Google Cloud的業務表現。Google持續擴大雲服務業務，台灣供應鏈鴻海、台積電、廣達、仁寶、大立光、欣興、瀚宇博、華通等同步受惠。

Meta日前公布其AR眼鏡Orion，連輝達執行長黃仁勳都深感驚豔，Meta股價也滿血復活。Meta的供應鏈包括玉晶光、驊訊、美律、瑞昱、義隆電、威盛等。

因為身為Open AI的大股東，微軟成為此波生成式AI的最大受惠者，其在AI的收入，也被市場視為AI是否已落地，創造現金流的重要指標。最顯著的是微軟Azure的業務表現，以及Copilot 在各終端產品的使用經驗，將連動廣達、緯創、緯穎、世芯-KY、精誠、邁達特等股價表現。

亞馬遜除了物流與廣告，法人更關注AWS在AI雲平台的市占率；另外，亞馬遜在低軌衛星的進展也受矚目。概念股包括緯穎、廣達、世芯-KY、中華電、群光、中磊、智邦、昇達科等。

蘋果近來鋒頭不若輝達及四大雲端服務供應商（CSP），但蘋果iPhone 16系列的AI功能將陸續開放，將影響未來AI手機的進展。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，市場高度關注美股重量級科技股財報表現，目前台股多家重量級企業的營運展望樂觀，基本面穩健，短線拉回無礙中長線多頭漲勢，逢回即是買點。