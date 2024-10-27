中光電、友達、明基材 周二起法說上秀
面板族群中光電、友達（2409）、及明基材（8215）的線上法說會，將於本周二（29日）起輪番登場，會中除說明今年第3季營運成果外，如何展望第4季產業景氣走勢，將成為各界關注重點。
背光模組廠中光電將於10月29日召開線上法人說明會，說明2024年第3季財務及營運報告。另中光電成功孵育無人機等子公司的績效，預料也會成為法人關切焦點。
友達將於10月31日舉行董事會通過第3季財報，同步於當天下午舉行線上法說會。如何展望今年第4季及明年產業景氣，將是各界關注重點。
偏光片大廠明基材訂11月1日舉辦線上法說會，釋出最新營運展望，將由董事長陳建志親自主持，預料偏光板後市等議題將是會中焦點。
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