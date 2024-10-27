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台達電、光寶 法說談AI伺服器

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

電源大廠台達電（2308）及光寶（2301）將於本周三（30日）舉行法說會，公布第3季財報並釋出最新營運展望。外界預期，AI伺服器布局及明年展望，將是兩家公司會中焦點。

輝達發表次世代AI晶片GB200後，掀起全球科技大廠陸續展開軍備競賽，除散熱廠搶食液冷商機，電源廠也看好這塊市場，台達電、光寶都積極搶攻商機，並透過自身對電源供應的專業切入此市場。

台達電董事長鄭平日前表示，包括水冷板、液冷散熱核心設備CDU及風扇都在輝達合格供應商名單中，預計首台液冷散熱產品明年放量。

雖然台達電AI業務熱轉，惟電動車相關業務相對平淡。鄭平日前坦言，隨著全球電動車市場銷售疲軟，庫存去化緩慢，台達電二度下修今年電動車事業展望。

光寶總經理邱森彬日前指出，AI應用拓展的重中之重在於電源，尤其運算力及電源瓦特數持續提升，帶動電源需求從3KW、5KW、明年到8KW，甚至2027年已因應客戶需求要提出16KW的解決方案，光寶也整合電源、液冷、機構件等提供一站式解決方案，迎合市場需求。

GB200 庫存 電動

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