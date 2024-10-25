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周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

達發前3季每股純益12.34元 力旺17.68元

中央社／ 新竹25日電

達發力旺前3季獲利同步攀升，達發前3季歸屬母公司淨利新台幣20.62億元，年增1.52倍，每股純益12.34元；力旺前3季歸屬母公司淨利13.19億元，年增23.25%，每股純益17.68元。

網通晶片廠達發第3季在需求升溫下，季營收攀高至55.64億元，季增13.59%；歸屬母公司淨利8.52億元，季增6.44%，每股純益5.09元。

隨著終端需求回溫，營業額成長，加上毛利率攀升，達發前3季歸屬母公司淨利達20.62億元，年增1.52倍，每股純益12.34元。

矽智財（IP）廠力旺第3季營收表現平穩，季營收8.99億元，受業外損失影響，歸屬母公司淨利4.13億元，季減約12.87%，每股純益5.55元。

在權利金與授權金收入同步增長帶動下，力旺前3季營收25.95億元，年增20.63%；歸屬母公司淨利13.19億元，年增23.25%，每股純益17.68元。

力旺 營收 達發

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