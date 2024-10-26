可成強攻生醫 切入CDMO

可成科技（2474）昨（25）日宣布，集團子公司「可力生醫股份有限公司」透過營業資產讓與的方式，取得「精能醫學股份有限公司」之CDMO（ 委託研究開發暨製造服務）業務相關營業及資產。

可成表示，精能醫學在神經調控研發領域耕耘多年，擁有關鍵技術及製程能力，可提供完整客製化及整合性服務，近年來積極於國外參展，在植入式委託開發技術上，深獲客戶信任。

可成憑藉其材料科學、精密製造加工等核心優勢，在消費電子領域獲得諸多國際品牌青睞；2020年起展開策略轉型，看好智慧醫療發展，積極切入高階醫材領域。本次交易完成後，可成將取得植入式神經調節裝置的研發資源、技術製程、專利認證以及既有客戶等資產，進一步提升集團跨足新領域所需之關鍵實力。