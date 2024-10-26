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揚明光 Q3每股虧0.07元
揚明光學（3504）昨（25）日召開董事會，通過第3季合併財務報告。上季毛利率15.3%，營業損失3,882萬元，稅後淨損824萬元，其中歸屬母公司業主之淨損823萬元，每股淨損0.07元，連八季虧損。
展望本季，揚明光表示，智能家居鏡頭有新機種加入量產，出貨預期較第3季增長；傳統投影光學元件類產品因客戶開始調節庫存，預估出貨較第3季下滑，其餘產品線出貨較上季約當。整體而言，預估第4季出貨較第3季略增或持平。
揚明光累計今年前三季營收18.92億元，營業毛利1.93億元，毛利率10.2%，營業損失2.48億元，稅後淨損2.96億元，其中歸屬母公司業主之淨損2.96億元，每股淨損2.59元。
揚明光表示，第3季毛利率15.3%較前一季8.8%增長。主要因智能家居鏡頭新機種第2季開始量產及傳統安控鏡頭需求增加，取像光學出貨成長；車用產品因HUD產能提升。
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