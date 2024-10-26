映泰推AI應用 四路齊發

二線板卡廠映泰（2399）昨（25）日應券商邀請舉辦法說會，該公司今年業績持平去年，營收主力仍以主機板為重，著眼於人工智慧（AI）高度成長性，規劃未來三到五年積極跨入邊緣AI運算產品，並且橫跨三大平台，推出人機介面等四大應用產品，以帶動該公司轉型，推升業績進一步上揚。

映泰發言人鄭仲賜表示，該公司產品營收以主機板為主，占比逾50%，至於工業電腦、顯示卡，均不到一成。映泰特別著重在庫存管理，因此，資產結構健康，沒有銀行借款。

映泰今年上半年每股純益（EPS）0.24元，較2023年轉虧為盈，鄭仲賜說，上半年本業仍然虧損，但是虧損收斂，獲利主要來自業外，包括利息與金融商品的獲利貢獻。

至於映泰轉投資元澄、先發電光布局矽光子領域，鄭仲賜表示，映泰三年前投資元澄，而元澄今年正好有機會與AMD專案合作，並與矽光子相關，「我們是財務投資，對於元澄的經營細節並不清楚。」