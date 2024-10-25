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周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

揚明光認列火災賠償收入 第3季每股虧損0.07元

中央社／ 台北25日電

揚明光學今天公告第3季財報，針對存貨及部分已修復的廠房與設備，向保險公司提出並完成預付賠款程序，在業外收入項下認列火災賠償收入新台幣4500萬元，稅後虧損823萬元，較去年同期虧損6746萬元明顯收斂，每股虧損0.07元。

揚明光學今年前3季稅後淨損為2.96億元，每股虧損2.59元。揚明光學表示，整體而言，預估第4季出貨較第3季略增或持平。

揚明光學第3季毛利率為15.3%，季增6.5%，相較第2季，因智能家居鏡頭新機種第2季開始量產及傳統安控鏡頭需求增加，取像光學出貨成長；車用產品因HUD產能提升，出貨較第2季增長。

揚明光學指出，第3季光學元件類產品因傳統投影光學零組件需求增加，出貨較第2季成長；3D列印受客戶需求放緩，備貨保守影響，出貨較第2季減少，其餘產品線出貨與第2季變化不大。

展望第4季，智能家居鏡頭有新機種加入量產，出貨情形預期較第3季增長；傳統投影光學元件類產品，因客戶開始進行庫存調節，預估出貨情形較第3季減少，其餘產品線出貨情形與第3季相當。

財報

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